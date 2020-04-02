В Кремле объяснили порядок определения режима нерабочих дней в регионах РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главы регионов совместно с комиссией правительства будут определять, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней.

Напомним, что Владимир Путин в обращении к нации продлил выходные дни до мая. Он поручил властям регионов до конца текущей недели определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

«До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», - сказал Путин.

Также президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территории регионов России должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. Главы регионов при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих областей. По словам Путина, губернаторы лучше знают обстановку на местах и поэтому именно они должны решать, в каком объеме вводить ограничительные меры.