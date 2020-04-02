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О доверии к регионам и отсутствии катастрофы: политолог проанализировал обращение Путина

Ирина Егорова
21:04 02.04.2020
Исходя из того, что пик эпидемии еще не пройден, президент продлил данные требования и рекомендации, но это не означает «катастрофу» из-за COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Xinhua Keystone Press Agency Globallookpress

Главный посыл обращения Владимира Путина к нации в связи с коронавирусом, по мнению политолога Павла Данилина заключается в том, что «никакой катастрофы нет».

«Да, есть трудности, есть проблемы, эпидемия, это всеми признано. Но катастрофы нет. не нужно паниковать», - прокомментировал в комментарии «Звезде» директор центра политического анализа и социальных исследований Данилин.

Вторым аспектом, о котором президент сказал в самом начале своего выступления, является то, что пик эпидемии в мире и в нашей стране еще не пройден. Именно исходя из этого президент РФ сделал дальнейшие выводы, предложения, рекомендации и требования.

«В нашей стране этот пик не пройден в Москве. Неоходимы дальнейшие меры по углублению карантинных мероприятий», - отметил он.

В связи с этим самоизоляция в Москве продлена до начала мая месяца.

Также политолог отметил еще одну важную составляющую обращения - это делегирование и доверие к регионам. По словам Данилина, это проявляется в том, что властям на местах предложено самостоятельно определить, учитывая обстоятельства в конкретном округе, и принять решение об углублении карантинных мероприятий или нет.

Свою речь Владимир Путин начал со слов благодарности врачам и всему персоналу медицинских учреждений, которые работают эти дни в напряженном режиме. А также отметил, что всего одна неделя самоизоляции позволила сделать главное: оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения и не допустить вспышки эпидемии в детских садах и учебных заведениях. Владимир Путин отметил, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в Российской Федерации. В связи с этим глава государства объявил о том, что принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Президент попросил граждан России и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких. И выразил уверенность, что правительство России и впредь будет действовать так же согласованно и надежно. И самое главное - на опережение в борьбе с COVID-19.

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек. 

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