Сенат США поддержал выделение 500 миллиардов на поддержку экономики

Сенат США принял решение поддержать предложенный пакет мер, призванный спасти национальную экономику, почти на 500 миллиардов долларов. Предложенные меры сенаторы приняли единогласно. На следующем этапе, пакет предстоит принять палате представителей и подписать президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.

Предложенный законопроект предполагает выделение 321 миллиарда долларов на поддержку малого бизнеса, 60 миллиардов на программу помощи бизнесу в условиях ЧС, 75 миллиардов на оказание финансовой поддержки системы здравоохранения, а также 25 миллиардов долларов на расширение программы тестирования населения на COVID-19.

В конце марта конгресс США принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Некоторые из ранее выделенных средств, такие как 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, уже закончились.