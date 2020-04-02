Первый самолет с помощью из России прилетит в Сербию 3 апреля

Прилет первого российского самолета с медиками ожидают 3 апреля в Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.

Об оказании гуманитарной помощи Белграду ранее по телефону договорились лидеры России и Сербии. Она будет осуществляться в основном по линии Министерства обороны России. Также главы государств обсудили меры по борьбе с эпидемией коронавируса и возможности практического сотрудничества на этом направлении.

Напомним, что Россия также направила самолет с медицинским оборудованием в США. Половина стоимости груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной, уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова. В Госдепартаменте США высоко оценили помощь России, подчеркнув, что «время для совместной работы, чтобы победить общего врага».

Ранее Москва направила в Италию 100 российских военных специалистов, мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, а также необходимую технику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.