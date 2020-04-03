Эксперты спрогнозировали будущее туризма после пандемии

В первую очередь кризис из-за пандемии коснется сферы онлайн-бронирования, потому что компании терпят серьезные убытки из-за отмены большого количества заказов. Такое мнение высказал президент Американской ассоциации путешествий (U.S. Travel Association) Роджер Доу (Roger Dow), пишет Forbes.

В то же время, частные компании по аренде жилья, например Airbnb, наоборот, смогут извлечь выгоду из ситуации. Люди, которые побояться останавливаться в отеле из-за несоблюдения социальной дистанции, с большей вероятностью выберут отдельную квартиру.

Эксперт также предположил, что пандемия серьезно повлияет на круизные компании. Это связано не только с распространением инфекции на судах, но и с вопросом технологии выбросов.

Ранее в Ростуризме россиянам порекомендовали отложить путешествия внутри страны из-за коронавируса, а туроператорам - перенести забронированные туры на более поздние даты. Рекомендации даны в соответствии с поручением правительства РФ.