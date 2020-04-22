Еще 28 человек скончались от коронавируса в Москве

В Москве от заболевания коронавирусом скончались еще 28 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Возраст умерших: от 30 до 93 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

По состоянию на 21 апреля 10:35, общее число заболевших в России составило 52 763 человека, 456 пациентов скончались, 3873 выздоровели.