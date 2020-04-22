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В Москве вступил в силу автоматизированный контроль цифровых пропусков

Ян Брацкий
00:40 22.04.2020
Для передвижения по городу необходимо включить в цифровой пропуск данные о своем проездном документе или о личном автотранспортном средстве.
В Москве вступил в силу автоматизированный контроль цифровых пропусков
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА новости

В Москве введен автоматизированный контроль наличия цифровых пропусков. Воспользоваться общественным транспортом теперь можно только посредством электронного проездного билета, а автомобилистов – нарушителей режима будут выявлять при помощи камер видео- и фотофиксации.

Номера электронных проездных необходимо включить в уже полученные цифровые пропуска, причем не менее чем за 5 часов до планируемой поездки. В случае, если номер проездного не будет прикреплен к цифровому пропуску, турникет в метро не пропустит пассажира, как и валидатор в любом наземном общественном транспорте. Действие всех других проездных документов до начала мая будет приостановлено, сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Для того, чтобы воспользоваться личным автотранспортом, его владельцу необходимо включить в цифровой пропуск государственный номер транспортного средства, так же не менее чем за 5 часов до начала поездки. Машины, не оформленные должным образом, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцы будут оштрафованы.

Лица, которые по роду своей профессиональной деятельности не обязаны получать цифровые пропуска, а это военнослужащие, журналисты, адвокаты, и сотрудники правоохранительных органов или учреждений здравоохранения, должны иметь при себе служебные удостоверения или справки с работы, паспорт и также закреплять данные своих проездных документов.

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