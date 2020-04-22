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В Москве будут аннулировать некорректно оформленные пропуска

Ян Брацкий
00:16 22.04.2020
Ранее власти Москвы был вынуждены аннулировать более 500 ранее оформленных цифровых пропусков у зараженных коронавирусной инфекцией, а также у совместно с ними проживающих граждан.
В Москве будут аннулировать некорректно оформленные пропуска
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Не прошедшие проверку цифровые пропуска в Москве будут аннулированы. Об этом жителей столицы предупредили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Там отметили, что разрешительные документы выдаются по заявительному принципу, при этом граждане получают пропуск сразу, не дожидаясь проверки правильности заполнения соответствующей заявки. Уже после проведения контрольных мероприятий, пропуска, владельцы которых допустили при их оформлении грубые ошибки, будут аннулироваться, добавили в оперштабе.

Для пропусков, которые оформляются для поездок на работу обязательно наличие ИНН работодателя, которое проверяется специалистами ФНС. Также проверяется, не числится ли гражданин в списках тех, кто должен соблюдать режим полной самоизоляции.

«Все сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку. Проверяется в том числе, действительно ли человек записан к врачу. Проверки носят выборочный характер. Если информация не подтверждается, пропуск аннулируется», - говорится в заявлении.

Проблем с получением нового пропуска у допустивших ошибки не будет, успокоили в штабе. Там посоветовали заявителям перепроверять вносимую информацию, в том числе, паспортные данные и ФИО.

Пропускной режим в Москве и Московской области действует с 15 апреля. Гражданам запрещено передвигаться по региону без разрешительных документов, оформить которые можно на портале госуслуг. Данная мера направлена на снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

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