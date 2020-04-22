СМИ: Трамп намерен запретить въезд в США по рабочим визам

Въезд в США по рабочим визам могут запретить в связи с распространением коронавируса. С таким предложением выступил американский президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, если данный указ вступит в силу, то тем, кто уже работает в Штатах, необходимо будет обосновать свое присутствие и доказать, что они не занимают рабочие места граждан США.

Также Bloomberg пишет, что въезд по рабочим визам могут разрешить только людям, занимающимся производством продуктов питания, специалистам в области медицинских исследований и здравоохранения.

Кроме того, отмечается, что возможные ограничения не коснутся беженцев и тех, кто ищет убежище.

Во вторник, 21 апреля, газета The New York Times сообщила, что в связи с пандемией коронавируса Дональд Трамп также может временно остановить выдачу грин-карт. Ранее президент США заявил, что хочет приостановить иммиграцию, чтобы сохранить рабочие места американцев.