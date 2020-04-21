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В России разработали регламенты езды на электросамокатах и гироскутерах

Тамара Астапенкова
09:59 21.04.2020
Владельцев средств индивидуальной мобильности хотят вынести в отдельную категорию участников движения.
В России разработали регламенты езды на электросамокатах и гироскутерах
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Минтранс подготовил проект поправок к Правилам дорожного движения, которые будут касаться пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Теперь их выделят в отдельную категорию участников движения. Проект поправок опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Минтранс предлагает ввести новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), под который попадают устройства с одним или несколькими колесами с электродвигателем или приходящие в движение посредством мускульной энергии человека.

Согласно этому термину, под изменения в ПДД также попадают роликовые коньки, скейтборды и самокаты. Требования к владельцам этих средств будут зависеть от возраста.

Ребенку до 7 лет будет разрешено кататься на тротуаре, пешеходной или велопешеходной дорожке. Детям от 7 до 14 лет разрешат выезжать на средствах индивидуальной мобильности еще и на велосипедную дорожку. Всем владельцам СИМ старше 14 лет предоставят право выезжать на проезжую часть велосипедных зон и на полосу для велосипедистов. Если на дороге таких зон не предусмотрено, то такой этой категории участников движения можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину.

«Движение велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности, по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, должно осуществляться только в один ряд», - говорится в проекте поправок.

В темное время суток владельцам СИМ придется включать фонари или фары. На тротуарах и пешеходных дорожках скорость будет ограничиваться до 20 километров в час.

Есть в документе пункт, касающийся безопасности движения. Владельцам СИМ нельзя будет кататься в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, после употребления лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в болезненном и утомленном состоянии.

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