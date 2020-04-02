«Нам придется пережить тяжелые времена»: Собянин призвал москвичей к терпению и мужеству

Пандемия коронавируса, очевидно, не закончится быстро. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем обращении, связанным с продлением ограничительных мер до первого мая.

Градоначальник призвал граждан набраться терпения и мужества, поскольку городу и стране придется пережить тяжелые времена из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем Собянин выразил уверенность, что город успешно победит все связанные с вирусом проблемы и вернется к нормальной жизни.

Градоначальник выразил благодарность москвичам за дисциплину и гражданскую ответственность во время самоизоляции. В связи с этим вопрос о введении специальных пропусков для передвижения по городу пока не стоит.

Мэр Москвы официально продлил все ограничительные меры вплоть до первого мая. Ранее президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы.