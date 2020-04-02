Власти Москвы и Подмосковья официально продлили все ограничения до первого мая

Ограничения, введенные властями Москвы в рамках борьбы с коронавирусом, продлены до 1 мая. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», - сказал он.

Это значит, что власти Москвы приостанавливают до 1 мая работу кафе, столовых, баров за исключением заказов на вынос.

Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины. Данным организациям необходимо определить число сотрудников, необходимых для работы. Закрыты будут и 55 городских парков.

В указе, опубликованном на сайте мэра Москвы также сказано, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома», - отметил Собянин.

Мэр города поблагодарил всех граждан, пожелал терпения и мужества для того, чтобы «пережить тяжелые времена» и выразил убеждение, что город победит все проблемы и вернется к нормальной жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также продлил до 1 мая все ранее введенные на территории региона ограничительные меры.

Напомним, что в своем обращении к нации Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем из-за ситуации с коронавирусом в России.



За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. Большинство заболевших - 2575 человек - в Москве. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек.