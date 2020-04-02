Собянин: пропускной режим в Москве пока можно не вводить

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о продлении всех ограничений в Москве до первого мая. Речь идет о закрытии парков, магазинов, запрете публичных мероприятий и многом другом.

«В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Поэтому все ранее введённые ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года», - приводится заявление градоначальника на официальном сайте.

Однако пропускной режим в Москве пока не нужен, отметил мэр. Собянин подчеркнул, что большинство москвичей проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе с вирусом, в связи с чем организация передвижения по городу с помощью специальных пропусков не требуется. Однако власти могут вернуться к этому вопросу при росте нарушений.

Ранее президент Российской Федерации в новом обращении к населению в связи с эпидемией COVID-19 в мире объявил о решение продлить нерабочие дни в стране до 30 апреля. Глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден, согласно отчетам специалистов.