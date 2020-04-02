Правительство ввело квоту на экспорт зерна

Правительство России ввело квоту на экспорт из страны ряда зерновых культур в объеме семь миллионов тонн. Она будет действовать с первого апреля по 30 июня.

Идея о таком ограничении принадлежит Минсельхоз РФ. Речь идет о ключевых для внутреннего рынка зерновых культурах: пшеница, рожь, кукуруза и ячмень.

По данным Минсельхоза, на Россию приходится более 80% производства зерна в Евразийском экономическом союзе.

24 марта Минсельхоз заявил о снижении спроса на крупы, макароны и консервы в России. По сведения министерства, обстановка на продовольственном рынке остается стабильной и дефицита продукции на складах нет.