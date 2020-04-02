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Коронавирус в тылу: почему медучреждения по всей России закрываются на карантин

Денис Шурыгин
Ирина Егорова
19:30 02.04.2020
В Санкт-Петербурге и Коми больницы меняют режим работы из-за зарегистрированных случаев заражения, накануне в больницу города Лобня пришел на обследование мужчина, зная что у него коронавирус,  и даже главврач Коммунарки заразился коронавирусом.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После инцидента, который произошел накануне в подмосковной больнице в Лобне, она закрылась на карантин.  В медучреждение пришел человек, имеющий положительный результат на коронавирус, чтобы сделать рентген. При этом, мужчина не предупредил о своем заражении никого из сотрудников больницы.

Мужчине 68 лет, он москвич на пенсии. По информации в СМИ, он заболел в конце марта, но вместо карантина уехал в деревню, где ему стало хуже. После этого он вернулся в Москву, обратился в поликлинику, где стал виновником настоящее ЧП.

«Каждый из вас, кто в этот момент находился в поликлинике, потенциально мог невольно оказаться рядом с этим человеком.

К каждому из вас выедет бригада медицинских работников, чтобы взять мазки. Вы с сегодняшнего момента попадаете на самоизоляцию, на карантин. Пожалуйста, не повторяйте подвиг этого “доброго” человека», - обратился к «заложникам» ситуации главврач Лобненской ЦРБ Павел Прокофьев.

Мужчине еще предстоит объяснить мотив своего поступка, так как он подверг смертельной опасности десяток посетителей и 70 сотрудников больницы.

Опасность заключается в том, что халатность одного человека может послужить причиной вспышкой заболевания. Так произошло в Коми. Сразу 55 человек с подтвержденным COVID-19 сейчас находятся в Эджинской больнице Сыктывкара.

«В настоящее время в больнице 261 пациент, из них 47 больны в легкой или средней тяжести, пятеро человек в реанимационном отделении», - сказал министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин.

В Санкт-Петербурге три больницы экстренно изменили режим работы из-за зарегистрированных случаев заражения.

В связи с чем медицинский персонал и пациентов перевели в режим карантина. Учреждения не принимают новых пациентов и не выписывают тех, кто выздоровел. Врачам и медсестрам нельзя переводиться в другие отделения. Аналогичная ситуация в онкологическом центре имени Блохина в Москве. Закрыто одно из четырех отделений химиотерапии.

«В отделении химиотерапии выявлены 6 пациентов, которые контактировали с сотрудницей онкологического центра, у которой выявлен положительный тест на COVID-19. Эти 6 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, они помещены в особые условия карантинные на этаже.Предполагается, что 7 дней продлится карантин. Будут взяты все необходимые трехкратные пробы по рекомендации Роспотребнадзора. В случае неподтверждения все лечебные мероприятия в учреждении возобновятся через неделю», - прокомментировал главный врач НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексей Бутенко.

При этом медики, которые контактировали с носителями вируса, продолжают лечить больных. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который заразился коронавирусом, ведет дистанционные обходы, консультирует пациентов из своего рабочего кабинета

«Я, конечно, низко склоняю голову перед этими людьми, которые выбрали такую специальность как инфекционист, которые день и ночь рискуют, понимая это прекрасно, рискуют своей жизнью. Единственная помощь, на которую сейчас могут рассчитывать медики - понимание пациентов. Чтобы сами не геройствовали а просто остались дома», - отметил главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия.

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек. 

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