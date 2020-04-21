В Иркутской области на трассе перевернулся грузовик с химикатами
По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
В Иркутской области недалеко от поселка Култук произошла серьезная авария - на трассе перевернулся грузовик с химикатами. Фура оказалась на обочине в результате съезда с шоссе.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Какие именно химические средства и как произошло ДТП, уточняется. В данный момент из-за грузовика перекрыто движение по трассе в обе стороны.
Как сообщает «Комсомольская правда», по предварительной информации водитель грузовика и водители других автомобилей не пострадали.