В Иркутской области на трассе перевернулся грузовик с химикатами

В Иркутской области недалеко от поселка Култук произошла серьезная авария - на трассе перевернулся грузовик с химикатами. Фура оказалась на обочине в результате съезда с шоссе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Какие именно химические средства и как произошло ДТП, уточняется. В данный момент из-за грузовика перекрыто движение по трассе в обе стороны.

Как сообщает «Комсомольская правда», по предварительной информации водитель грузовика и водители других автомобилей не пострадали.