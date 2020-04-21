В России 139 тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса

В России с подозрением на коронавирусную инфекции под медицинским наблюдением находятся 139 тысяч человек. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 139 тысяч человек», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в стране проведено более 2,1 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 89 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 47 121 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности умерли от коронавируса 405 пациентов, выздоровели 3 446 человек.