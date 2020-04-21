В Роскачестве рассказали правила хранения продуктов в холодильнике

Продукты в домашнем холодильнике должны лежать в упаковках или в контейнерах под крышками. Продукты со специфическим запахом, такие как рыба или специи, нужно класть на отдельную полку. Об этом рассказали в Роскачестве, опубликовав свои рекомендации на сайте.

Эксперты ведомства советуют обязательно закрывать все емкости и контейнеры, заворачивать в фольгу продукт, который лежит на тарелке или в распечатанной упаковке. Благодаря этому одна еда не будет пахнуть другой. И самое главное, в случае порчи какого-то продукта, споры плесени не будут разлетаться по холодильнику.

Яйца, сливочное масло и сыр быстрее остальных впитывают запахи других продуктов. Поэтому еда со специфическим запахом должна храниться на отдельных полках. На отдельную полку нужно класть сырое мясо или полуфабрикаты. Их можно хранить в холодильнике не больше суток.

«Не размещайте скоропортящиеся продукты на дверце холодильника. На ней температура чуть выше, а значит, творог, творожные массы и охлажденное мясо лучше поместить глубже», - советуют в Роскачестве.

Все консервы обязательно нужно перекладывать из жестяных банок в посуду из стекла, керамики или эмалированную. Это нужно делать потому, что после вскрытия консервов запускается процесс окисления. И таким образом можно избежать появления металлического привкуса у продуктов.

Стоит переливать в банку с крышкой и молоко, если оно было куплено в пакете. Рядом с молочными продуктами лучше не хранить овощи или фрукты. Если они начнут подгнивать, то споры плесени могут попасть в сметану, творог или молоко.