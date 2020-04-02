Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Ранее Орлов объяснил свое решение результатами социологических исследований. По данным соцопросов, проведенных для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, чиновник входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

Временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области назначен Александр Цыбульский.

Цыбульский родился в 1979 году в Москве. В 2001 году окончил Военный университет Минобороны РФ, в 2006 году — Московский институт международного бизнеса при ВАВТ Минэкономразвития РФ, в 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 2014 по 2017 год работал в должности замминистра экономического развития. В 2017 году возглавил Ненецкий автономный округ.

Цыбульский также прошел обучение в «школе губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.