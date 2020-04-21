Чернобыльская «аномалия»: синоптик объяснил причину пожара вблизи АЭС

В Гидрометцентре назвали причину возникновения лесных пожаров неподалеку от Чернобыльской АЭС. Как заявил научный руководитель центра Роман Вильфанд, возгорание могло возникнуть из-за отсутствия снега и не промерзшей зимой земли.

По его словам, глубина промерзания земли вблизи Киева чуть меньше 50-60 сантиметров. В случае, если нет снега и земля не промерзла, происходит обезвоживание верхних слоев почвы и возможна ранняя естественная пожарная опасность.

Но главную роль при этом Вильфанд все равно отводит человеку. Эксперт спрогнозировал Украине прохладную и солнечную погоду в начале недели и 17-20 градусов тепла без существенных осадков. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, первые новости о пожаре в Чернобыле возникли 4 апреля. В следующие дни огонь усиливался. Через 10 дней источники в экстренных службах заявили о ликвидации возгорания, однако из-за сильного ветра 16 апреля пожар значительно усилился, достигнув 35 гектар. В МИД РФ в связи со случившимся выразили готовность оказать помощь нуждающимся.