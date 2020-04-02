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Нерабочий апрель и угроза COVID-19: главное из речи Путина

Валентина Пескова
18:56 02.04.2020
Глава Российской Федерации сегодня обратился к народонаселению страны, напомнив о необходимости соблюдать предписания властей в связи с пандемией коронавируса.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня продлил режим нерабочих дней для граждан страны до конца месяца - до 30 апреля. Об этом глава государства сообщил в обращении к россиянам.

Свою речь Владимир Путин начал со слов благодарности врачам и всему персоналу медицинских учреждений, которые работают эти дни в напряженном режиме. А также отметил, что всего одна неделя самоизоляции позволила сделать главное: оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения и не допустить вспышки эпидемии в детских садах и учебных заведениях.

«Неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран», - начал президент.

Владимир Путин отметил, что пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в Российской Федерации. В связи с этим глава государства объявил о том, что принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно.

«Подчеркну - с сохранением за работниками их заработной платы», - отметил Путин.

Президент рассказал, что ситуация меняется, и в разных регионах нашей страны, и даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному.

«У нас большая, очень большая страна разная плотность населения, есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, как в Москве, где переломить ситуацию - несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей - пока не удается», - признал российский лидер.

Вместе с тем, отметил глава Российской Федерации, что есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать, отметил Владимир Путин.

В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации президент РФ своим указом решил предоставить дополнительные полномочия. Как пояснил глава государства, до конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Это означает, согласно решению Владимира Путина, что регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с Указом Президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

«Что еще хочу особо подчеркнуть. Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения», - заявил Владимир Путин.

Президент попросил граждан России и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких. И выразил уверенность, что правительство России и впредь будет действовать так же согласованно и надежно. И самое главное - на опережение с борьбе с COVID-19.

Текст указа Владимира Путина об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля опубликован на сайте Кремля.

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