Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми

Глава республики Коми Сергей Гапликов ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Гапликов в своем обращении подчеркнул, что принял решение о сложении с себя полномочий после долгих и серьезных размышлений.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владимир Уйба, занимавший до этого пост замглавы Минздрава России.

Напомним, 2 апреля о сложении своих полномочий также сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Врио назначен Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ.