Огненный поток в снегу: опубликованы снимки из космоса лавового потока Ключевского вулкана

Со спутника Sentinel-2 сделаны снимки потоков лавы на склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевская сопка. Впервые за несколько лет на восточном склоне вулкана появилось лавовое извержение. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Снимки сделаны в видимом и инфракрасном спектральном каналах. Зафиксирован лавовый поток, протяженностью 2,8 километра. На кадрах видны мощные клубы дыма, который появился в результате контакта горячей лавы со снегом и льдом.

Ранее сообщалось, что лавовый потом был зафиксирован на восточном склоне ночью 19 апреля. Геофизическая служба Камчатки опубликовала видео, на котором хорошо видно, как раскаленный лавовый поток вытекает из кратера.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предполагают, что после обрушения кромки кратера вулкана в районе Апахончичского желоба и произошел выплеск накопившейся лавы на склон.