В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса

В Москве после переливания донорской плазмы крови с антителами на коронавирусную инфекцию выздоровели трое заразившихся пациентов.

Как сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова, после переливания заболевшие справляются с инфекцией быстрее и без серьезных осложнений.

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», - отметила Ракова.

Отметим, стать донором может человек 18-55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными тестами на ВИЧ и гепатиты В и С.

Ранее в России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу. В лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии сообщили, что в случае успешного прохождения всех проверок тест будет направлен на официальную регистрацию.