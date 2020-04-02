Путин призвал сохранить рабочие места и доходы граждан

В своем обращении к нации Владимир Путин заявил, что важно сохранить рабочие места и доходы граждан в текущей ситуации.

«Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса», - заключил он.

Напомним, что Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Уточняется, что заработная плата будет сохранена. Не прекратят свою работу лишь магазины, аптеки, некоторые предприятия и сотрудники СМИ, список которых руководителям необходимо сформировать.

Обращение президента РФ Владимира Путина к нации стало вторым в связи с ситуацией с коронавирусом. В предыдущий раз, 25 марта, глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации. Так, глава РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.