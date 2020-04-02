Строгий режим: как в Крыму и Севастополе борются с пандемией COVID-19

Из-за пандемии коронавируса в России на территории Крыма введены серьезные карантинные меры. Так, всем въезжающим на полуостров необходимо пройти досмотр через обязательный пункт контроля на Крымском мосту.

На блокпосту каждый автомобиль проходит полный досмотр - салон, багажник, бардачок, а также проверяют самочувствие водителя и всех пассажиров.

В Севастополе запретной для посещения стала набережная, где сейчас можно встретить только дежурные патрули, которые следят, чтобы в зоне оцепления никого не было.

Все улицы города ежедневно обрабатываются специальной технической водой, а подъезды жителей по утрам тщательно дезинфицируют лестницы и почтовые ящики.

Помимо этого трудности возникают из-за плохих погодных условий. На побережье бушуют сильные порывы и шквалистый ветер, из-за чего системы оповещения на колесах и громкоговорители предупреждают сразу обо всем.

Строгий режим карантина действует как на суше, так и на море. За соблюдением правил в акватории следят патрульные катера инспекции по маломерным судам.

По решению властей было приостановлено троллейбусное сообщение и международные автобусные рейсы, а на «карантинное расписание» был переведен весь морской транспорт.

Сейчас морские трамвайчики, которые в городе являются основным средством передвижения, курсируют строго утром и вечером, чтобы доставить на работу и забрать с работы тех, на чьи профессии ограничения не распространяются.

Согласно последним данным, на территории России число зараженных увеличилось до 2777 человек, жертвами стали 24 пациента.