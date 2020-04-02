Путин: власти РФ продолжат действовать на опережение в борьбе с COVID-19

Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам РФ в связи со сложившейся эпидемией коронавируса в мире. Президент отметил, что в разных регионах нашей страны ситуация с количеством заболевших складывается по-разному.

В некоторых регионах, к счастью, еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. А где-то, как в столице России, переломить ситуацию, несмотря на принятые властями меры, переломить ситуацию с заражением COVID-19 пока не удается.

«Нам в целом пока удается оградить от эпидемии представителей старших поколений. Не допустить вспышки эпидемии в детских садах. Но угроза еще сохраняется. Как полагают специалисты, пик эпидемии еще не пройден», - пояснил глава государства.

Как заверил Владимир Путин, власти РФ и дальше будут действовать согласованно и на опережение в борьбе с коронавирусом.