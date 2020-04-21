СМИ: в США изучают данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

В США изучают данные разведки о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына. В соответствии с ними, оно якобы ухудшилось после перенесенной им хирургической операции.

Последний раз Ким Чен Ын появился на публике 11 апреля, а после впервые за многие годы не посетил церемонию по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

Данные о работе разведки США сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Однако представитель правительства Южной Кореи, знакомый с ситуацией, опровергает сообщения о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына.

Ранее северокорейский лидер впервые с начала 2020 года провел учения Корейской народной армии. Маневры прошли на восточном участке фронта, недалеко от побережья.