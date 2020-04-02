«Угроза сохраняется»: Путин о сдерживании эпидемии COVID-19

Владимир Путин в своем обращении к нации отметил, что в целом эпидемию коронавируса в России удается сдерживать.

«Угроза сохраняется. Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», - сказал российский лидер.

Он добавил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию по коронавирусу.

Глава РФ объявил продолжение выходной недели до 30 апреля.

В предыдущий раз, 25 марта, Путин обратился к нации со специальным обращением по теме мировой угрозы распространения коронавирусной инфекции. В своем сообщении глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации. Так, глава РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек.