Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с документом, период с 4 по 30 апреля включительно объявлен нерабочим.

Главам регионов поручено разработать ограничительные меры, включая приостановку деятельности предприятий и особый порядок передвижения людей и транспорта, отмечается в указе.

«Исключение пока составят те, кто занимаются межрегиональными перевозками. Еще одно исключение - непрерывно действующие организации, больницы, аптеки, банки и те, кто связан с обеспечением населения продуктами», - приводится уточнение.

Также чиновникам и средствам массовой информации необходимо определить численность работников, обеспечивающих их функционирование в нерабочий период.

Обращение президента РФ Владимира Путина к нации стало вторым в связи с ситуацией с коронавирусом. В предыдущий раз, 25 марта, глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации. Так, глава РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.