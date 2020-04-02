Аптеки и магазины товаров первой необходимости продолжат работу
Путин продлил режим нерабочих дней по 30 апреля с сохранением зарплаты.
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В период, объявленный президентом РФ нерабочим, по 30 апреля включительно, свою работу продолжат больницы, аптеки, магазины товаров первой необходимости и службы жизнеобеспечения.
В своем втором обращении к нации, глава РФ сообщил, что принял решение из-за ситуации с распространением коронавируса продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.
В случае улучшения эпидемиологической ситуации, период нерабочих дней может быть скорректирован, добавил он.
Также российский лидер поручил СМИ определить численность сотрудников, обеспечивающих работу до 30 апреля.