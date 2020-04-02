Аптеки и магазины товаров первой необходимости продолжат работу

В период, объявленный президентом РФ нерабочим, по 30 апреля включительно, свою работу продолжат больницы, аптеки, магазины товаров первой необходимости и службы жизнеобеспечения.

В своем втором обращении к нации, глава РФ сообщил, что принял решение из-за ситуации с распространением коронавируса продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

В случае улучшения эпидемиологической ситуации, период нерабочих дней может быть скорректирован, добавил он.

Также российский лидер поручил СМИ определить численность сотрудников, обеспечивающих работу до 30 апреля.