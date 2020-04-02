Путин поручил СМИ определить численность сотрудников, обеспечивающих работу по 30 апреля

Президент России Владимир Путин предписал средствам массовой информации определить численность сотрудников, которые обеспечивают их работу по 30 апреля.

«Определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 года включительно функционирование этих организаций», - уточняется в указе.

В документе отмечено, что данные меры приняты «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

В своем втором обращении к нации, российский лидер объявил нерабочими днями период по 30 апреля. Заработная плата сотрудников сохранится. Также не запрещено работать удаленно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации, период нерабочих дней может быть скорректирован, добавил он.

В предыдущий раз, 25 марта, Путин обратился к нации со специальным обращением по теме мировой угрозы распространения коронавирусной инфекции. В своем сообщении глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации. Так, глава РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек.