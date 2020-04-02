Путин назвал возможным сокращение нерабочего периода

Владимир Путин в своем обращении к нации по поводу ситуации с коронавирусом заявил, что в зависимости от ситуации могут приниматься дополнительные решения. Например, возможно сокращение нерабочего периода.

«Если эпидемиологическая обстановка позволит, мы скорректируем период нерабочих дней в сторону сокращения», - добавил он.

Глава РФ объявил апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы. А также поблагодарил граждан, волонтеров и медиков в борьбе с COVID-19.