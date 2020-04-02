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МИД: в ЕС занимаются дезинформацией относительно гуманитарной помощи РФ в Италии

Анна Жукова
16:07 02.04.2020
Итальянское издание La Stampa не первый раз публикует недостоверную информацию с целью полностью исказить действия России в отношении Италии.
МИД: в ЕС занимаются дезинформацией относительно гуманитарной помощи РФ в Италии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что публикации итальянской газеты La Stampa о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом являются клеветой. Сославшись на сомнительные источники, издание всенародно объявило о якобы секвестированном Россией грузе и полностью предоставила недостоверную информацию. 

«Это просто прямая клевета относительно оказания Россией гуманитарной помощи», — заявила Захарова.

По ее словам, La Stampa ранее уже отличалась публикацией непроверенной информации.

«Мы будем купировать эту дезинформацию, делать это жестко и на регулярной основе», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом носит гуманитарный характер и не связана с политикой.
Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

На данный момент российские врачи и войска радиационной химической и биологической защиты вместе с итальянскими военными полностью обработали 17 пансионатов для пенсионеров в городах Ломбардии. Также началось оборудование всем необходимым больницы в Бергамо. После открытия там будут работать более 200 российских и итальянских врачей.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 820 тысяч случаев заражения, свыше 40 тысяч человек умерли. Самая тяжелая ситуация складывается в Италии и США.

В Италии за последние сутки выявили еще 1648 заболевших по сравнению с 3,8 тысячами днем ранее. С начала пандемии короновирусом заразились более 101 тысячи человек.

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