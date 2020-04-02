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Путин объявил апрель нерабочим месяцем

Валентина Пескова
17:03 02.04.2020
Заработная плата за гражданами РФ при этом, согласно решению президента РФ Владимира Путина, будет сохранена.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

Президент Российской Федерации в новом обращении к населению в связи с эпидемией COVID-19 в мире, объявил о решение продлить нерабочие дни в стране до 30 апреля.

Глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден, согласно отчетам специалистов. В связи с этим граждане России должны соблюдать меры по защите от инфекции, о которых им рассказывают специалисты через средства массовой информации.

Владимир Путин заявил, что на весь период не выхода на работу в связи с самоизоляцией, для работников всех подразделений будет сохранен объем заработной платы в полном размере. При этом, если ситуация с эпидемией начнет меняться в лучшую сторону, период нерабочих дней может быть скорректирован в сторону его сокращения.

Наиболее серьезная обстановка с заболеванием настоящее время складывается в столице РФ. Несмотря на все предпринятые меры, переломить ситуацию с приростом новых инфицированных пока не удается.

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