Путин объявил апрель нерабочим месяцем

Президент Российской Федерации в новом обращении к населению в связи с эпидемией COVID-19 в мире, объявил о решение продлить нерабочие дни в стране до 30 апреля.

Глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден, согласно отчетам специалистов. В связи с этим граждане России должны соблюдать меры по защите от инфекции, о которых им рассказывают специалисты через средства массовой информации.

Владимир Путин заявил, что на весь период не выхода на работу в связи с самоизоляцией, для работников всех подразделений будет сохранен объем заработной платы в полном размере. При этом, если ситуация с эпидемией начнет меняться в лучшую сторону, период нерабочих дней может быть скорректирован в сторону его сокращения.

Наиболее серьезная обстановка с заболеванием настоящее время складывается в столице РФ. Несмотря на все предпринятые меры, переломить ситуацию с приростом новых инфицированных пока не удается.