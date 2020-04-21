Уроки истории: что осталось от легендарной сирийской Эблы после боевиков

Город Эбла в Сирии намного старше Пальмиры. Его истории около 4000 лет. Эблу освободили сирийцы, но еще совсем недавно здесь была база и тренировочный лагерь боевиков.

Археологи нашли этот город в середине прошлого века. Находка была обнаружена учеными случайно, как и древняя Троя. Указания о существовании города сохранились высеченными на одной из плит, это и позволило сделать научное открытие.

Сейчас город изрыт рвами и тоннелями. Камни древних стен пошли на укрепления для пулеметных точек и техники. На некоторых стенах - веселые рожицы-мишени с отметинами пуль, стрельбище террористов.

«Эта стенка современная. Это ограждение музея под открытым небом. А вот там – руины. В них они выкопали укрепления! Они выбрали, это место потому, что оно закрыто со всех сторон валами и здесь можно спрятаться», - рассказал военнослужащий САР Мухаммед.

Район, где расположен город Эбла освободили три месяца назад. Ученые были шокированы, когда увидели во что превратили боевики исторический музей под открытым небом. Они уничтожили плоды многолетней кропотливой работы. Именно здесь археологи обнаружили одну из самых больших библиотек клинописных глиняных табличек, около 20 тысяч экземпляров.

«Здесь была и база, и штабы, и тренировочная площадка и укрытия для техники. Целый военный городок. 1500 человек. А бронемашины и пикапы они зарыли в землю», - пояснил военнослужащий САР Мухаммед.

По мнению ученых, боевики появляются на территориях древних памятников неспроста.

Каждый раз, первым делом, они разбивают надгробные плиты, ломают стены и заставляют пленных копать землю, чтобы отыскать что то ценное. Предположительно это делается или по заказу или просто на продажу.

«Мы думаем, что боевики не сами решили занять древний город. Кто-то их туда направил. Скорее всего, торговцы древними ценностями. Они приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы, хотели найти драгоценности. Похищены десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу», - рассказал директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю.

На сегодняшний день сложно оценить ущерб, который нанесли древней Эбле боевики. Археологи из Дамаска и Алеппо считают, что это не один миллиард сирийских лир. Террористы оставили в городе разбитые бронемашины, пикапы. Сейчас там работают сирийские саперы, которые уже вывезли с территории сотни мин и снарядов. Ученые планирую первую экспедицию сразу же после разминирования. Они рассчитывают и на огромный опыт российских коллег, с которыми уже успели поработать в древней Пальмире.