Путин выразил благодарность врачам и волонтерам в борьбе с COVID-19

Путин заявил, что врачи держат оборону от наступающей эпидемии.

«Хотел бы сказать спасибо всем гражданам, кто прочувствовал свою ответственность в борьбе с эпидемией» - сказал он.

В предыдущий раз, 25 марта, Путин обратился к нации со специальным обращением по теме мировой угрозы распространения коронавирусной инфекции. В своем сообщении глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации. Так, глава РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек.