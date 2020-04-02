Матвиенко рассказала, почему россияне скупают водку

В связи с пандемией коронавируса дезинфекторы вышли в лидеры продаж, что привело к дефициту этого товара.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в аптеках антисептиков.

«Мы запрашивали Ассоциацию производителей алкоголя, и нам сообщили, что возросли объемы продажи водки из-за нехватки дезинфицирующих средств», — пояснила спикер в ходе пленарного заседания.

При этом, сославшись на производителей алкоголя, Матвиенко подчеркнула, что граждане используют водку именно для наружного применения.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, рассказал, как приготовить антибактериальное средство из обычной бытовой химии, которая есть практически в каждом магазине.