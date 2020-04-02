Роскосмос отложил запуск модуля «Наука» на МКС на 2021 год

Запуск российского модуля «Наука» на МКС отложен на 2021 год. Об этом в четверг, 2 апреля, заявил глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

У «Науки» 10-летний ресурс, что фактически обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года. Подключение «Науки» к российскому сегменту МКС потребует 10 выходов в открытый космос.

Ранее стало известно, что у семерых сотрудников госкорпорации был обнаружен коронавирус, у четверых диагноз подтвердился.

