Врач рассказал, что можно использовать в качестве антисептика

Если нет специального антисептика, поверхности дома и на работе можно обрабатывать крепким алкоголем. Об этом сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

Он отметил, что в качестве дезинфицирующего средства можно использовать водку, однако эффективность действия на вирус будет ниже, потому что антисептики содержат 60% спирта, а водка - только 40%.

При использовании обычных антисептиков врач призвал строго соблюдать инструкцию. Он подчеркнул, что дезинфицирующие средства, предназначенные для обработки поверхностей, нельзя использовать для кожи, хотя они и стоят дешевле. Можно получить кожные ожоги, уточняет РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в аптеках антисептиков.

По последним данным в России общее число заболевших достигло 3548 человек. Из них 2475 - в Москве. Выздоровели 235 человек, умерли - 30.