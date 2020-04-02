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Если соседи шумят: кому жаловаться, когда в карантин в доме приходится слышать звук работающей дрели

Валентина Пескова
16:50 02.04.2020
На время время введенного карантина в Москве запрещены все строительные работы, чтобы люди могли спокойно находиться дома. Однако некоторые жители столицы все же решили сделать в этом время ремонт.
Если соседи шумят: кому жаловаться, когда в карантин в доме приходится слышать звук работающей дрели
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости

Шум от работающей дрели, звуки пилы или отбойного молотка - в таких условиях пережидают карантин дома некоторые москвичи, соседи которых не проявляют сознательность и нарушают закон. Большинство жителей столицы сейчас находятся дома, поскольку это предписано правительством и мэрией города в связи с коронавирусом. Многие люди работают из дома удаленно, так как предприятия разрешили своим сотрудникам не приходить на работу, а сделать мини-офис с удаленным доступом к своему рабочему компьютеру в своей квартире.

Однако спокойно читать книги, смотреть телевизор, наслаждаться общением с родственниками, а уже тем более - работать, жителям столицы мешают шумные соседи. Вопреки распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение на время карантина в столице строительных работ (в том числе - ремонтов квартир), некоторые соседи жильцов многоэтажек решили заняться именно этим.

© Komsomolskaya-Pravda,-Global-Look-Press

«Звезда» решила выяснить, кому жаловаться на шум, если соседи не хотят отложить молоток и гвозди в сторону.

По словам члена комитета по труду и социальной политике ГД РФ, депутата Ольги Павловой, федерального закона о запрете шуметь в квартирах в Российской Федерации нет. В регионах временные промежутки, когда можно делать ремонт, то есть - «шуметь» - определяют местные власти.  

«Сейчас нет закона, который может запретить человеку делать ремонт. Но есть человеческие отношения. Конечно, лучше у соседей спросить, не против ли они, чтобы вы делали. Сейчас мы работаем над проектом именно такого закона  и предусматриваем в нем любые чрезвычайные ситуации. В том числе  - полный запрет на такие работы. Но закон у нас получил согласование пока только в Минстрое, сейчас находится на согласовании во фракции», - пояснила депутат.

По словам Ольги Павловой, проект закона, над которым она работает с коллегами, предусматривает совершенно новую меру защиты граждан - без участия правоохранительных органов, то есть сотрудников полиции. Отслеживать нарушителей, которые создают шум в доме, можно будет общими усилиями соседей.

«А если нерадивые граждане не будут реагировать, тогда можно обратиться в жилищные инспекции. Там вынесут предписание этому человеку. То есть мы уже исключается из этой цепочки полицию, а права соседей будет защищать в данном случае государство. Сейчас люди работают на удаленном доступе. У меня, например, может болеть голова. Поэтому сторонников и у данного закона очень много», - говорит Ольга Павлова «Звезде».

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, всем подрядным организациям, занимающихся ремонтом МКД Москвы, необходимо приостановить работы до особого распоряжения. Все это должно быть подтверждено фотофиксацией.

Как справедливо предположили главы административных округов столицы, остановка строительных работ на неопределенный срок в связи с карантином серьезно осложнит график капремонта в 2020 году. В связи с этим главы столицы и Подмосковья - мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев - уже подписали указы об освобождении жильцов многоквартирных домов от уплаты взносов за капитальный ремонт.

Запрет шума на время самоизоляции в Москве актуален не только для пожилых людей, но и для всех категорий граждан, проживающих в многоквартирном доме. С этим положением солидарна юрист Ольга Перминова.

© Komsomolskaya-Pravda,-Global-Look-Press

Согласно нормам, указанным на сайте столичного градоначальника, в обычное время вне карантина в Москве нельзя шуметь с 23.00 до 07.00, а также делать ремонт - с 19.00 до 09.00, с 13.00 до 15.00. Безопасный уровень шума в квартире -не более 55 децибел по максимальному уровню звука. Этот уровень должен соблюдаться с 07.00 до 23.00. В ночное время 23.00 до 07.00 уровень шума не должен превышать 45 децибел по максимальному уровню звука.

«В Москве сейчас на время карантина отменены ремонтные работы постановлением Собянина.  Все работы - и капитальные, и не капитальные - запрещены. Что касается закона о шуме в Москве, то установлен период времени, когда указанные работы могут проводиться. Далее, соответственно, есть порядок, установленный законом. Предположим, в ночное время уровень шума превышен - грубо говоря, играет музыка. Тогда житель может обратиться в полицию, и они должны определить уровень ответственности. А что касается замера шума, в период, который установлен законом, как разрешенный, то здесь, конечно, нужно вызывать санэпидемстанцию одновременно с представителями власти», - дает советы юрист Ольга Перминова.

По словам юриста, управляющая организация в многоквартирных домах должна знать о каждом ремонте. Их об этом обязаны уведомлять и они должны знать.

«Когда в моем собственном доме было достаточно шумно, я обратилась в Санэпидстанцию, мы вызвали управляющих и сказали, что внутренние работы у нас соседи проводят прибором, который может использоваться только при наружных работах», - поделилась Перминова.

В ближайшее время пожаловаться на шумных соседей можно будет на портале «Мой дом», а также на сайте мэра mos.ru. Как отметила юрист Ольга Перминова, к Москве существует много рычагов, которые могут оказать влияние на шумных жильцов. Достаточно звонка в управляющую компанию - и будут приняты меры. Так как существует закон, ограничивающий работы в определенное время. А за его нарушение существует  ответственность:  административная и уголовная. С такими случаями юрист уже сталкивалась за свою профессиональную карьеру и практику.

В Москве есть определенно точно есть закон, запрещающий работы на время карантина, подытоживает Перминова.  На этот счет правительство Москвы дало особое распоряжение. Какую ответственность повлечет за собою нарушение этого закона - определит судебная инстанция. Незнание закона, напомнила эксперт, не освобождает от ответственности.

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