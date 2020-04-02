Врач рассказал о влиянии алкоголя на заболеваемость коронавирусом

Прием крепкого алкоголя, даже в небольших дозах, не спасает от заражения коронавирусом, а наоборот, повышает риск заболевания инфекцией.

«Регулярное употребление алкоголя, в размере 30-45 миллилитров водки, пагубно влияет на иммунную систему - и наоборот снижает ее», - рассказал главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

По его словам, такая «дезинфекция» является мифом. Предположительно, миф мог появиться из инструкции медиков по работе с опасными инфекциями, где сказано, что после приема больного с опасной инфекцией, врач должен прополоскать рот 70% спиртом, передает РИА Новости.

Чтобы повысить иммунитет во время самоизоляции лучше правильно питаться, высыпаться и принимать лекарства для поддержания иммунитета.

Незадолго до этого, ВОЗ порекомендовал прекратить употребление алкоголя в условиях распространения COVID-19.