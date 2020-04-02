Писатель Юрий Бондарев похоронен на Троекуровском кладбище

Похороны классика советской литературы, писателя Юрия Бондарева, прошли в Москве на Троекуровском кладбище.

Проститься с писателем-фронтовиком в Центральную клиническую больницу пришел ограниченный круг лиц в связи с карантинными мерами, введенными в столице. Среди них присутствовал бывший министр культуры РФ, сегодня занимающий должность помощника президента РФ Владимир Мединский.

«Простились с Юрием Васильевичем. Похоронили на Троекуровском кладбище», - сообщил глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске Оренбургской области. Воевал и получил во время Великой Отечественной войны и был награжден медалями.

Широкую известность писатель получил благодаря своим произведениям «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина», «Берег», «Искушение» и многим другим.