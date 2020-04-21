Трамп планирует приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, приостанавливающий иммиграцию в Америку для сохранения рабочих мест граждан страны. В соответствии с документом, это делается для сохранения рабочих мест.

«В свете нападения невидимого врага и необходимости сохранить рабочие места великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!», - написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее Трамп заявил, что наладил хорошие отношения с Москвой, несмотря на санкции. По его словам, успешное заключение сделки ОПЕК+ с РФ и Саудовской Аравией позволило США сохранить несколько штатов.