Песков: прогнозы по ситуации с COVID-19 могут быть лишь примерными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что прогнозы по ситуации с коронавирусом в стране сейчас могут носить лишь примерный характер.

«Пока любые прогнозы в данном случае могут носить такой примерный характер. Существуют разные прогнозы, но я не думаю, что я могу их сейчас озвучить. В целом все зависит от эффективности принимаемых мер и, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом изоляции, самоизоляции», — заявил Песков.

Он отметил, что ситуация может меняться быстро, поэтому каждый день проводится ее анализ и ведется подготовка к разным сценариям развития событий. Например, в некоторых регионах заранее увеличивают число коек в больницах, способных принять новых инфицированных.

По статистике университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зафиксировано 941949 случаев инфицирования COVID-19. Погибли 47522 человека, еще 195929 — выздоровели.