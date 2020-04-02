Поезд из Уханя: Китай отправит в Европу 19 контейнеров медицинских масок

Для борьбы с коронавирусом в Европу из КНР будут доставлены необходимые средства защиты. Об этом сообщили в объединенной транспортно-логистической компании «Евразийский железнодорожный альянс».

«Состав доставит 166,4 тонн противоэпидемических средств защиты, среди которых 19 контейнеров, полностью груженных медицинскими масками», - отмечается в заявлении.

Всего в составе контейнерного поезда пятьдесят контейнеров.

Отмечается, что состав выехал из китайского Уханя 28 марта и накануне, 1 апреля, в Казахстане провели перегруз на вагоны широкой колеи.

В компании отмечают, что поезд должен прибыть в Германию 12 апреля.

Помимо этого КНР направили расходные материалы для ремонта железнодорожной инфраструктуры, автозапчасти и телекоммуникационную волоконную оптику, пишет РИА Новости.

По данным ВОЗ, количество зараженных COVID-19 в мире составляет свыше 800 тысяч человек.