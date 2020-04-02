СМИ: ФСБ проводит следственные действия в МВД по делу о коррупции
Сотрудниками ФСБ проводится выемка документов и опрос сотрудников ведомства.
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В следственном департаменте МВД России сотрудниками ФСБ проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о коррупции.
Производится выемка документов и опрос сотрудников.
«По подозрению в получении крупной взятки задержаны два заместителя начальника следственного департамента МВД и их подчиненный», - передает ТАСС.
Генералы ведомства проверяются на причастность к содействию в переводе под домашний арест обвиняемого в мошенничестве владельца Optima Development Худояна, передает агентство.