Началось обращение Владимира Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин начал свое обращение к гражданам РФ. Над текстом сообщения глава государства работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

В предыдущий раз Путин выступал с телеобращением к населению России 25 марта. В своей речи, посвященной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

Также он предложил ввести новые налоги - на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.