В Кремле рассказали, как Путин соблюдает самоизоляцию

О том, как президент России Владимир Путин соблюдает режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин соблюдает все предосторожности, но все же проводит иногда отдельные встречи. В случае, если в переговорах принимают участие несколько человек - встречи проходят в режиме видеоконференции.

Песков также отметил, что глава государства регулярно сдает анализы на наличие коронавируса. Тестируются и те, кто контактирует с президентом.

29 марта в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Покидать дом можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, если необходимо поехать на работу, сходить в ближайший магазин или аптеку.

По последним данным в России общее число заболевших достигло 3548 человек. Из них 2475 - в Москве. Выздоровели 235 человек, умерли - 30.