У нарушивших самоизоляцию москвичей будут задерживать машины

Московские власти предписали сотрудникам автоинспекции задерживать машины у тех, кто на них нарушил самоизоляцию. Соответствующий закон об этом опубликован на сайте столичного мэра.

«В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 3.18.1, применяется задержание транспортного средства», - говорится в документе.

Решение о прекращении задержания или возврате транспортного средства будет приниматься должностными лицами, которые наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях.